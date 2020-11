Real deelt tik uit aan Inter in Champions League, Gladbach blijft ongeslagen

Real Madrid heeft in Milaan een flinke tik uitgedeeld aan Internazionale. De Spanjaarden wonnen met 2-0 van de ploeg van Stefan de Vrij en daardoor is overwintering in de Champions League heel ver weg voor Inter, dat nu met twee punten uit vier duels hekkensluiter is in groep B.

Zowel Inter als Real wisten dat ze zich geen misstap konden veroorloven, zeker omdat Borussia Mönchengladbach eerder op de avond eenvoudig had gewonnen van Sjachtar Donetsk.

Al na zeven minuten ging de bal op de stip in het Stadio Giuseppe Meazza, waarna Eden Hazard de score opende voor Real. Toen Inter-middenvelder Arturo Vidal even later geen penalty kreeg voor een theatrale duik in het strafschopgebied, ging de Chileen zó door het lint dat scheidsrechter Taylor hem met twee gele kaarten van het veld stuurde.