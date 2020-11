Mönchengladbach weer ruim langs Sjachtar en legt druk bij Real en Inter

Zo stroef de start in de Bundesliga is, zo voorspoedig verloopt het Champions League-seizoen vooralsnog voor Mönchengladbach. Afgelopen zaterdag kwamen 'die Fohlen' niet verder dan 1-1 tegen FC Augsburg, waardoor de club teleurstellend zevende staat in eigen land. Europees is Mönchengladbach nog ongeslagen en dat bleef het ook vanavond.

De Oekraïense opponent begon de Champions League-campagne verrassend met een 3-2 zege op Real Madrid en een remise tegen Internazionale. Thuis tegen Borussia Mönchengladbach werd Sjachtar echter naar de slachtbank geleid (0-6) en ook vanavond had het niets in te brengen.