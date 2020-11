Verslagenheid in Buenos Aires en Napels na dood 'Don Diego'

Fans van Napoli eren hun idool in het centrum van Napels - AFP

Het overlijden van de Argentijnse voetballer Diego Armando Maradona komt hard aan in het Zuid-Amerikaanse land. In hoofdstad Buenos Aires is het verdriet groot. "Ik heb net mijn vrouw moeten troosten die in tranen uitbarstte toen het nieuws hier binnenkwam", zegt de Nederlandse freelancejournalist Remi Lehman, die in de hoofdstad woont. Maradona woonde ook in Buenos Aires. "Hij is zo groot hier", legt Lehman uit in het radioprogramma Nieuws en Co. "Hij heeft echt een goddelijke status. Zelfs voor journalisten is het lastig praten over hem. Want het lijkt bijna of je over God zelf spreekt en dan moet je in dit katholieke land wel op je woorden letten." Fans van de club Boca Juniors, de club waar Maradona op jonge leeftijd voor speelde en waar hij aan het eind van zijn loopbaan als speler terugkeerde, reageren verslagen onder een tweet van de club. "Vandaag zullen de tranen alle voetbalvelden van de wereld nat maken", schrijft een fan. Een ander schrijft: "Moge God het hart van elke fan troosten, elke fan van Don Diego. Eeuwig!"

Zelfs op de matrixborden in Buenos Aires wordt stilgestaan bij de dood van Maradona - AFP

Lehman verwacht verslagenheid in hele land. "Het zou me niet verbazen als er dagen van nationale rouw worden afgekondigd. Ik denk dat de familie graag een begrafenis in besloten kring wil houden, maar er zijn miljoenen Argentijnen die afscheid van Diego willen nemen. Het zou me niet verbazen als de straten volstromen om afscheid te nemen." En inderdaad worden de eerste oproepen om in Buenos Aires massaal de straat op te gaan al gedeeld op sociale media. "Vandaag komen alle Maradona-fans om 18.00 uur bij elkaar bij de obelisk in het centrum. Om je te bedanken dat je 60 jaar geleden uit de hemel bent gekomen. En je een goede terugkeer wensen naar die plek die van jou is. Vertel het verder", valt te lezen in een van de vele initiatieven. Halve heilige in Napels Aan de andere kant van de wereld, in de Zuid-Italiaanse stad Napels, wordt 'Pluisje' net zo vereerd als in zijn thuisland. "Hij was hier een halve heilige", zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi in Nieuws en Co. "In het centrum van de stad is zelfs een altaar voor hem gebouwd." Maradona speelde zeven seizoenen voor Napoli, tussen 1984 en 1992. De club werd onder zijn leiding twee keer kampioen en won de UEFA-cup. In de beroemde Spaanse wijk van de stad, waar een grote muurschildering van de voetballer te zien is, zijn fans bij elkaar. Ook bij het stadion zijn honderden Napoli-fans bij elkaar gekomen. Ondanks de lockdown willen voetballiefhebbers hem een laatste eer betuigen. Dit zijn beelden uit het centrum van de stad:

Inwoners Napels eren hun grote held met vuurwerk en pamfletten - NOS

"Ook al is het dertig jaar geleden dat hij de prijzen won in Napels. Hij is er nog heel groot", zegt Marghadi. "Niet alleen omdat hij de club het succes gaf, maar ook omdat hij de stad van een minderwaardigheidscomplex richting de rijkere steden in het noorden verloste."