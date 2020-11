Een nieuwe blik op onafhankelijkheidsstrijd Indonesië, mede dankzij Tinder

Van Reybrouck beschrijft in Revolusi de ruim driehonderd jaar dat Nederland heer en meester is in Indonesië. De nadruk ligt op de gewelddadige periode na 1945 waarin Nederland de kolonie met veel militair geweld probeert vast te houden.

Voor het boek, dat morgen verschijnt, sprak hij de afgelopen vijf jaar zo'n tweehonderd ooggetuigen van soms honderd jaar of ouder. Net op tijd, want sommigen leven inmiddels niet meer.

Over de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië is al veel geschreven, maar met zijn boek Revolusi komt de Vlaamse auteur David Van Reybrouck met een nieuw geopolitiek perspectief. "Deze strijd is meer dan alleen een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië, het is wereldgeschiedenis", zo vindt de schrijver.

'Dominosteentje' in de dekolonisatiegolf

"Bijna elk continent is wel aangeraakt geweest door wat er is gebeurd in die Indonesische onafhankelijkheidsstrijd", vertelt Van Reybrouck. "Indonesië is het eerste land na de Tweede Wereldoorlog dat zijn onafhankelijkheid uitroept. Het eerste dominosteentje dat valt in de golf aan dekolonisatie die we in de jaren daarna zullen zien."

De schrijver wilde het woord geven aan zoveel mogelijk verschillende getuigen van die dekolonisatie, ook buiten Indonesië. "Elk mensenleven weerspiegelt wel ergens het licht van de geschiedenis", zegt Van Reybrouck.

Een van de eerste getuigen die hij sprak was De Javaanse Sitah Risia, in een rusthuis in Jakarta. "Ze was oud en bedlegerig. Als veertienjarig meisje was ze met een klein rebellenleger van Java naar Borneo gegaan om deel te nemen aan de revolusi voor onafhankelijkheid. Op een bepaald moment, liggend op haar bed begon ze zelfs strijdliederen van toen te zingen."