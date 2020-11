Crisisdagen bij Forum voor Democratie, wat er tot nu toe gebeurde

Maandag 23 november : topkandidaten op de lijst van Forum eisen de ontbinding van de jongerenorganisatie. Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in Amsterdam Annabel Nanninga noemt het "onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden".

Zondag 22 november: het bestuur van de JFvD treedt tijdelijk terug. Voorzitter Freek Jansen benadrukt in een schriftelijke verklaring "dat racisme en antisemitisch gedachtengoed geen plaats heeft in onze vereniging". Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld bestaande uit Eerste Kamerlid Paul Cliteur, Tweede Kamerlid Wybren van Haga en Forum-penningmeester Olaf Ephraim.

Het is niet de eerste keer dat de jongerentak van de partij in opspraak komt. In het voorjaar lekten appberichten met dezelfde strekking uit. Een aantal leden dat zich zorgen maakte over de berichten en bij het bestuur van Forum aanklopte, werd geroyeerd. Zij zouden 'smadelijk materiaal' naar de media hebben gestuurd.

Zaterdag 21 november: een artikel in Het Parool beschrijft extremistische uitlatingen in appgroepen van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Verschillende JFvD'ers doen in die groepen antisemitische en homofobe uitspraken. Ook worden nazisympathieën gedeeld. Naar aanleiding van het artikel zet de JFvD een aantal coördinatoren uit hun functie.

Er volgt crisisberaad op het partijkantoor van Forum in Amsterdam, waarbij ook JFvD-voorzitter Freek Jansen aanwezig is. Aan het begin van de avond maakt Baudet in een video bekend dat hij opstapt als lijsttrekker en politiek leider van Forum.

De top van de partij komt later op de avond bijeen in Tiel, zonder Baudet. Vicevoorzitter Van der Linden laat na afloop weten dat de positie van Baudet volgens hem houdbaar was. "Het had van mij niet gehoeven, maar hij voelde echt dat hij dit moest doen." Hij verwijt de voormalig partijleider niets. "We hebben vandaag goed gesproken, er is geen ruzie gemaakt."

Dinsdag 24 november: Nanninga eist dat Baudet ook uit het bestuur van Forum verdwijnt. Kort daarna kondigt het bestuur aan dat Baudet inderdaad het voorzitterschap neerlegt. Vicevoorzitter Van der Linden neemt de functie voorlopig waar. Ook wordt duidelijk dat JFvD-voorzitter Jansen zijn zevende plaats op de kieslijst van Forum beschikbaar stelt. De jongerenafdeling wordt tot nader order "op afstand" gezet van de partij.

Diezelfde dag stapt Tweede Kamerlid Theo Hiddema op. Volgens meerdere bronnen was de strafpleiter bepaald niet blij met de gang van zaken rond de jongerenafdeling. Ook Paul Cliteur, intellectueel mentor van Baudet, vertrekt als Eerste Kamerlid. Hij kan naar eigen zeggen de motivatie niet meer opbrengen om verder te gaan. Cliteur blijft wel lid van de partij.

Vandaag, woensdag 25 november: in een video op Twitter kondigt Baudet aan dat er al over een paar dagen - op 30 november en 1 december - leiderschapsverkiezingen van Forum worden gehouden. Hij stelt zichzelf daarvoor kandidaat. Duidelijk wordt dat hij toch niet van plan is om zijn hoofdrol in de partij op te geven.