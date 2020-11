Noodverordening in Roosendaal om vuurwerkoverlast te stoppen

De gemeente Roosendaal heeft een noodverordening afgekondigd voor de vier wijken waar het de afgelopen dagen onrustig was. In de wijken mogen geen mensen meer komen die daar niets te zoeken hebben, schrijft de gemeente op zijn website.

Ook mag niemand in de wijk vuurwerk bij zich hebben of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals stenen, messen of stokken.

Vanavond werd in de wijk Langdonk meteen al iemand gearresteerd die een mes op zak had. Zes anderen werd aangehouden omdat ze zich niet aan het samenscholingsverbod hielden dat sinds gisteravond geldt.

Twee avonden onrustig

De afgelopen twee avonden was het onrustig in Roosendaal. Maandag stichtten jongeren brandjes en staken ze vuurwerk af. Gisteravond was het weer raak en gooiden jongeren ook molotovcocktails naar brandweerlieden, die onder begeleiding van de Mobiele Eenheid moesten blussen.

Jongeren stichtten onder meer brandjes in de wijk Langendonk: