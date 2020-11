Messi eert zijn Argentijnse meester: 'Diego is eeuwig'

"Een hele trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal", luidt de eerste reactie van Lionel Messi op het overlijden van Diego Maradona. Het nieuws is ook bij Messi hard binnengekomen. "Hij verlaat ons, maar gaat niet weg, want Diego is eeuwig", meldt de sterspeler van Barcelona.

Messi, door velen gezien als de natuurlijke opvolger van Maradona bij het Argentijns elftal, toont op sociale media zijn medeleven.

"Ik bewaar alle mooie momenten die ik met hem heb beleefd", aldus Messi, die Maradona twee jaar als bondscoach heeft meegemaakt.

"Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om mijn condoleances over te brengen aan al zijn familie en vrienden. Rust in vrede."