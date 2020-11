Gullit aangedaan door overlijden Maradona: 'Hij was de allerbeste'

Stil was hij ervan, toen hij het nieuws hoorde. Daarna bracht de geëmotioneerde Ruud Gullit bij Ziggo zijn gevoelens over het overlijden van Diego Maradona onder woorden.

"Het voelt alsof een deel van je leven is weggenomen", vertelt Gullit. "Je wist dat Maradona een persoon was die nooit heel oud zou worden. Diego wilde geliefd zijn bij iedereen. Als mensen gingen prikken, dan reageerde hij. Daar heeft hij heel veel last van gehad."

Toen Ruud Gullit in 1987 als eerste van de grote drie (Gullit, Rijkaard en Van Basten) furore maakte bij AC Milan, stond Diego Armando Maradona op het hoogtepunt van zijn roem.

"De pers probeerde ons tegen elkaar uit te spelen. Ik had dan wel de Gouden Bal (prijs voor 's werelds beste voetballer, red.) gewonnen, maar hij was de allerbeste voetballer die ik ooit heb gezien. Dat was geen strijd."

'Onze strijd was met Napoli'

"Onze strijd was om Napoli te verslaan. En dat lukte uiteindelijk", vervolgt Gullit. "Spelen en winnen in Napoli, al die rituelen, die warming-up in de catacomben. Nooit zal ik dat vergeten."

Twee speeldagen voor het einde van de competitie won Milan met 3-2 in Stadio San Paolo. Gullit gaf twee assists, waarvan een op Van Basten. Maradona scoorde ook, maar wist na afloop dat de titel naar Milaan zou gaan.

Ook de jaren erna bleef die rivaliteit de Serie A bepalen. "Ik heb heb hem wedstrijden zien spelen, waarin Rijkaard, Ancelotti en Donadoni met zijn drieën druk op hem zetten. En ze kregen hem niet te pakken."

'Je kon de pijn in hem voelen'

Gullit was ook getuige van de keerzijde van het bestaan als superster. "Aan de ene kant vond hij het prachtig. Maar soms was het echt te veel. Je kon de pijn in hem voelen. Diego heeft geen leven gehad. Altijd in zijn huis, nooit weg kunnen. Dat was ook wel aandoenlijk."

"Ik heb de allerbeste voetballer kunnen zien", besluit Gullit. "Ik heb met hem kunnen spelen, heb tegen hem kunnen spelen. Bij hem was alles puur talent."