Voetbalwereld rouwt om Maradona: 'Hopelijk vindt hij rust in handen van God'

De voetbalwereld rouwt massaal om het overlijden van grootheid Diego Maradona. Van Buenos Aires tot Napels en van Barcelona tot Zeist: in alle hoeken van de wereld wordt stilgestaan bij de rijke loopbaan van de Argentijn. De Argentijnse voetbalbond spreekt via voorzitter Claudio Tapia zijn diepste verdriet uit. "Hij zal voor eeuwig in ons hart blijven", schrijft de bond over Maradona, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel loodste.

'De wereld verloor een legende' De Braziliaanse oud-voetballer Pelé, die vaak samen met Cruijff en Maradona in het rijtje 'beste voetballers aller tijden' wordt genoemd, reageert verdrietig op het overlijden van zijn Argentijnse vriend. "Ik ben een goede vriend verloren en de wereld verliest een legende. Ik hoop dat we op een dag samen een balletje kunnen trappen in de hemel", twittert de 80-jarige Pelé.

Cristiano Ronaldo, een van de grootste sterren uit het hedendaagse voetbal, noemt Maradona op Twitter een 'ongeëvenaarde goochelaar'. "Hij vertrekt te vroeg maar laat een immense erfenis na, en een leegte die nooit zal worden gevuld. Rust zacht, grootheid. Je zal nooit vergeten worden", schrijft Ronaldo in het Portugees.

Gary Lineker, boegbeeld van het Engelse voetbal, reageert op Twitter met één treffende zin: "Hopelijk vindt hij rust in de handen van God." Daarmee verwijst Lineker naar het legendarische doelpunt dat Maradona maakte op het WK van 1986, in de kwartfinale tegen Engeland. In dat duel was Lineker de spits van Engeland.

De voormalige clubs van Maradona - Boca Juniors, Barcelona, Napoli en Sevilla, brengen op sociale media een eerbetoon aan de Argentijnse grootheid. "We zijn je eeuwig dankbaar, Diego", schrijft Boca Juniors op Twitter.