RIVM over vaccineren tegen covid-19: we zitten op het spoor dat het meevalt

Mogelijk is er minder dan een jaar nodig om het grootste deel van de Nederlandse bevolking te vaccineren tegen covid-19. Twee weken geleden zei het RIVM dat we het hele volgende jaar met de vaccins bezig zouden zijn. Vandaag nuanceert Hans van Vliet van het RIVM zijn uitspraak in een online bijpraatsessie voor journalisten.

Het kan meevallen of tegenvallen; die nuance viel volgens Van Vliet weg bij zijn uitspraak. "De orde van grootte klopt dus, maar we zitten nu op het spoor dat het gaat meevallen. Als we naar de planning kijken, dan wordt een deel van de vaccins in het derde kwartaal geleverd."

In dat scenario is het volgens de manager van het rijksvaccinatieprogramma mogelijk dat het grootse deel van de mensen die in aanmerking komen voor een coronavaccin in het vierde kwartaal van 2021 al aan de beurt is geweest.

Drie stappen

Voordat we kunnen beginnen met vaccineren moeten er volgens het RIVM nog drie stappen worden gezet. Om te beginnen moet het Europees Medicijn Agentschap een vaccin goedkeuren. "Daarnaast heb je de vrijgifte van het vaccin", zegt Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie covid-19 bij het RIVM. "Speciale laboratoria controleren of de kwaliteit van de vaccins goed genoeg is." Tot slot moet het vaccin geleverd worden.

"Zoals het er nu naar uitziet is het niet waarschijnlijk, maar ook zeker niet onmogelijk dat we dit jaar nog beginnen met vaccineren", vervolgt Van Delden. "We doen ontzettend ons best om zo snel mogelijk te starten, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het dit jaar nog lukt of dat het begin volgend jaar wordt. Dat hangt echt van die drie stappen af."