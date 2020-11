Ajax in ieder geval zeker van Europa League, spannende strijd om groepszege

Ajax verzuimt zichzelf te belonen. De Amsterdamse ploeg is uiterst gretig, maar mist levensgrote kansen. Na een goede aanval over links belandt de bal via Dusan Tadic voor de voeten van Lassina Traoré. De spits schiet net buiten het zestienmetergebied op de lat.

Nog geen minuut later krijgt de aanvaller uit Burkina Faso een levensgrote kans, maar hij schiet oog in oog met de keeper onbesuisd over.

Tussenstand: 0-0