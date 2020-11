'Altijd gezonde spanning tussen jongerenorganisatie en politieke partij'

Zij vindt het goed als er discussie is over de politieke koers van moederpartij. Maar deze jongeren hebben zich "feitelijk afgekeerd van de partij". En dat is wat haar betreft een brug te ver, want "de SP-leden betalen de organisatie. We hebben voor volgend jaar twee ton voor jongerenorganisatie Rood in de begroting staan." En dan is het, als het aan Visscher ligt, wel de bedoeling om de partij "te inspireren en groter en sterker te maken".

SP-voorzitter Jannie Visscher zegt dat er op dit moment bij Rood iets gebeurt wat niet de bedoeling is van de jongerenafdeling van een politieke partij. "Zij zeggen feitelijk: wij willen een eigen koers varen, wij willen de partij veranderen van een socialistische partij in een klassiek marxistisch-communistische partij."

Twee grote conflicten met een jongerenorganisatie van een politieke partij binnen een week. Is dat toevallig of verloopt de samenwerking met de moederpartij vaker stroef? En waarom hebben die dan eigenlijk nog zo'n lastige tak?

Forum voor Democratie is niet de enige partij die problemen heeft met de jongerenafdeling. Ook bij de SP speelt een conflict, dat hoog oploopt. Die partij heeft de financiële en andere ondersteuning van de jongerenorganisatie Rood opgeschort, nadat er zondag twee bestuursleden zijn gekozen die geen lid zijn van de SP en de partij grondig willen veranderen. Daardoor is er in feite sprake van een breuk tussen de twee clubs.

Reactie SP-jongeren

Rood-voorzitter Olaf Kemerink, die al was geroyeerd als SP-lid, piekert er niet over om te vertrekken, zoals het SP-bestuur wil. Hij wijst erop dat hij zondag met een ruime meerderheid door de leden is gekozen. Wat hem betreft is het nu ook aan de leden is om te bepalen of ze met hem door willen.

De SP-jongerenorganisatie zegt in een mail aan de leden te hopen dat het SP-bestuur het besluit om de steun op te schorten, Zij spreken van "verkeerd handelen", dat tot gevolg heeft dat Rood bijna niks meer kan. "Wij kunnen nu niet direct bouwen aan de beweging die het socialisme in Nederland moet brengen." Ook de toegang tot de eigen website is geblokkeerd en daarom communiceert Rood nu vooral via Twitter.