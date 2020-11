Hackers leggen grootste Deense persbureau plat

Ritzau, het grootste persbureau van Denemarken, ligt al twee dagen plat door een aanval van hackers. Gisteren ontdekte het bedrijf dat er ransomware was geplaatst. Dat is software die je systeem op slot doet. Het slot gaat er alleen af als je losgeld betaalt, en dat weigert Ritzau.

Ritzau voorziet praktisch alle Deense media van informatie. De afgelopen dagen heeft het persbureau via een noodsysteem gewerkt. Ritzau heeft een extern beveiligingsbedrijf ingehuurd en verwacht op zijn vroegst donderdag weer normaal te kunnen werken.

Wie er achter de aanval zitten is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe hoog het bedrag is dat de hackers als losgeld eisen.