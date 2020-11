IOC wil olympische medailles Londen terug van Roemeense gewichtheffers

Drie Roemeense gewichtheffers zijn bij het hertesten van dopingstalen van de Olympische Spelen van 2012 alsnog betrapt op dopinggebruik. Twee van hen stonden acht jaar geleden in Londen op het podium: Razvan Martin won brons en Roxana Cocos zilver.

Het Internationaal Olympisch Comité schrapt nu hun resultaten en eist beide medailles terug. De drie werden betrapt op het gebruik van stanozolol, een anabole steroïde.

Behalve dat ze hun medailles moeten inleveren, kunnen de Roemenen ook sancties verwachten van de internationale gewichthefbond IWF.

Hertesten

Het IOC doet regelmatig hertesten van olympische stalen om eventuele valsspelers alsnog te ontmaskeren. Dat gebeurt met nieuwe, betere, technieken die ten tijde van de oorspronkelijke testen nog niet beschikbaar waren. Of er wordt gezocht naar middelen die toen nog niet bekend stonden als doping.

Er zijn al eerder medailles teruggevorderd van gewichtheffers die in Londen in actie kwamen. Zo moesten vier jaar geleden drie olympisch kampioenen hun goud weer inleveren bij het IOC. Het ging om gewichthefsters uit Kazachstan.

De positieve hertesten zijn slecht nieuws voor de IWF. Het IOC heeft al eerder gezegd dat de gewichthefbond nog altijd het risico loopt uitgesloten te worden van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 als het anti-dopingprogramma niet op orde is.