Ongeloof bij FvD-stemmers, 'Baudet is nu zo ongeloofwaardig'

Dat Baudet nu oproept tot een leiderschapsverkiezingen noemt Van der Meer een aparte wending. "Ik weet niet goed wat ik ervan moet vinden. Het enige medicijn dat nu werkt is rust. En wie of wat dat bereikt, maakt niet uit."

Jongerenafdeling JFVD kwam in opspraak toen Het Parool afgelopen weekend publiceerde dat er antisemitische, homofobe en nazistische uitingen rondgingen in appgroepen. Baudet stapte na discussie over de omgang met de JFVD op als lijsttrekker, maar wilde wel door als lijstduwer. Eerste Kamerlid Annabel Nanninga eiste daarna dat Baudet uit de partij moest stappen omdat hij die volgens haar kapotmaakt.

NOS Stories sprak een aantal leden van de JFVD. Een van hen is boos op de jongeren die de omstreden berichten hebben gestuurd. "Ik schaam me voor de appjes, omdat ze ook helemaal niks te maken hebben met de standpunten van Forum voor Democratie", zegt een van hen.

Een ander lid vindt dat ophef over de appjes te kort door de bocht. "Het is meer foute humor, die geaccepteerd is onder jongeren. En dan bedoel ik niet alleen JFVD-jongeren." Daar was weer een ander JFVD-lid het totaal niet mee eens. Deze persoon zei: "Er was enorm veel extremisme in de groepsapps en de berichten gingen vaak veel te ver."

Ook student Roan de Fouw vond het een goed besluit van Baudet om zijn functie per direct neer te leggen. Dat de voormalig lijsttrekker dat besluit nu weer terug lijkt te willen draaien is een slechte zaak, vindt hij. "Hij heeft zelf besloten om te stoppen, dus dan is het heel raar om nu met zo'n video te komen."

Hier zegt Baudet, voordat hij door een meerderheid uit het bestuur werd gezet, wat hij nu wil doen: