Dwangarbeider alsnog in Duitsland overleden

Tijdens de Merwederazzia van 16 mei 1944 werden honderden jonge mannen opgepakt en op transport gesteld naar Duitsland. Ook de 20-jarige Cees Ippel kwam terecht in verschillende werkkampen. Vandaag overleed hij in het Duitse plaatsje Coswig alsnog als gevolg van de ontberingen in de kampen.

"Zijn ouders sterven van verdriet om hun zoon", vertelt de 23-jarige Krijn Janse, die gelijktijdig met Ippel werd opgepakt. Hij is inmiddels heelhuids teruggekeerd.

Vergelding voor moord

De razzia was een vergelding voor de moord op twee landwachten in de Biesbosch. Een week na de verzetsactie pakten de Duitsers bijna zeshonderd jonge mannen tussen de 18 en 25 op in de dorpjes rond de Merwede. Zo ook Ippel, die in de omgeving aan het werk was als landarbeider. Hij werd 's ochtends vroeg samen met andere boerenzonen- en knechten opgepakt in de Biesbosch.

Janse was net klaar met het melken van de koeien toen hij zag dat Ippel in de kraag was gegrepen. Hij probeerde nog in gesprek te gaan met de Duitsers, maar werd vervolgens zelf ook opgepakt. Tot zijn eigen verbazing. "We hadden de avond daarvoor al gehoord over de razzia, maar dachten dat wij niet opgepakt zouden worden."