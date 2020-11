Gerbrands, Eenhoorn en Van Geel in zeskoppige nieuwe RvC Eredivisie CV

De Eredivisie CV, die de belangen van alle eredivisieclubs behartigt, heeft een nieuwe raad van commissarissen. Die bestaat uit zes directeuren van eredivisieclubs: Robert Eenhoorn (AZ), Toon Gerbrands (PSV), Martin van Geel (Willem II), Thijs van Es (FC Utrecht), Marco Bogers (VVV) en Manfred Laros (Sparta).

Ruim een week geleden stapte de gehele vorige raad van commissarissen op. Nadat voorzitter John Jaakke, in wie met name de kleinere clubs weinig vertrouwen hadden, was weggestemd op een vergadering van de Eredivisie CV, toonden Peter Fossen en Oege Boonstra zich solidair.

De nieuwe RvC zal in samenwerking met directeur Jan de Jong aan een plan gaan werken om de eredivisie verder te professionaliseren. Ook zal onderzocht worden of de eredivisie en de eerste divisie kunnen opgaan in één betaald voetbalorganisatie.