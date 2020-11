Ibrahimovic hint op terugkeer bij Zweedse nationale ploeg

Het is niet de eerste keer dat de aanvaller speculeert over een terugkeer bij het Zweedse elftal. Begin deze maand plaatste Ibrahimovic op Twitter al een opvallende hint.

"Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim", aldus Ibrahimovic, die in 2016 na 116 interlands en 62 doelpunten een punt achter zijn interlandloopbaan zette.

Bondscoach Janne Andersson reageerde toen door te zeggen dat Ibrahimovic duidelijk moet zijn over zijn plannen. "Als hij weer betrokken wil zijn bij ons project, dan moet hij dat gewoon zeggen."

"Het is aan hem om te melden dat hij terug wil keren, daar moet hij gewoon duidelijk over zijn. Als het zover is, kan ik mijn beslissing nemen", aldus Andersson.

'Geef me tijd'

Maar zover is Ibrahimovic nog niet. Op de vraag van Aftonbladet wat hij zou zeggen als de bondscoach hem zou bellen, geeft hij aan er nog niet helemaal uit te zijn. "Geef me de tijd, ik moet erover nadenken."

Zonder Ibrahimovic plaatste Zweden zich voor het EK van volgend jaar zomer, waar Spanje, Polen en Slowakije de tegenstanders zijn in de groepsfase.

Eeuwige jeugd

Ondanks zijn (zeker voor aanvallers) hoge leeftijd van 39 jaar, is Ibrahimovic nog steeds een van de smaakmakers op de voetbalvelden en zeker in de Serie A, waarin hij met zijn ploeg AC Milan schittert. Hij maakte dit seizoen al tien doelpunten voor de huidige koploper in Italië.

Zondag scoorde hij twee keer in de topper tegen Napoli, maar moest hij geblesseerd het veld verlaten. De verwachting is dat Ibrahimovic over enkele weken weer fit is.