Sneeuwchaos Overijssel 15 jaar geleden: 'Koude voeten bij gedachte eraan'

Een aantal wegen was onbegaanbaar. Niet alleen lokale wegen, maar ook de A1 moest worden afgesloten. Hulpverleners deelden dekens, brandstof, warme dranken en eten uit. Sommige mensen brachten noodgedwongen de nacht door in hun auto. Ook reden op veel plekken geen treinen meer.

Precies 15 jaar geleden was een deel van Nederland wit van de sneeuw. Onder meer in Overijssel en Gelderland lag er die vrijdag in 2005 al vroeg een beetje sneeuw. In de uren daarna werden die eerste paar centimeters op sommige plekken tientallen centimeters. Op hogere delen van de Veluwe, de Achterhoek, Twente en Salland viel 40 centimeter sneeuw.

Aan het begin van de dag viel het nog mee. "Ja, een stroomstorinkje. Maar die zal zo wel verholpen zijn dacht ik." Op veel plekken was na een paar uur ook wel weer stroom, maar in Haaksbergen niet.

Het duurde nog dagen. "Thuis was het steenkoud, er was geen radio, geen televisie. Het leger werd zelfs ingezet, wat inhield dat defensie veldbedden kwam brengen die in de plaatselijke sporthal werden neergezet. Al werd er overigens maar weinig van gebruikgemaakt."

Ook op andere plekken in Overijssel was er dat weekend veel overlast van de sneeuw, laten inwoners van de provincie weten na een oproep van RTV Oost.

Iemand schrijft over een rit van Enschede naar Hengelo, die normaal 20 minuten duurt. Die duurde nu 3 uur. "Overal gestrande auto's. Wel veel politie en leger op de been. Ze waren drinken aan het uitdelen en waar nodig auto's uit de sneeuw aan het scheppen. Het werd echt eng toen er een vrachtwagen voor mij begon te scharen. Maar ook dat is goed gegaan."

Veranderd in een sneeuwpop

Een vrouw uit Markelo kan het zich ook nog goed herinneren. Haar buurvrouw kwam met haar elektrische rolstoel vast te staan in de sneeuw. "Op het moment dat ze naar buiten reed, weigerde haar rolstoel. Het sneeuwde keihard en in no time was ze veranderd in een sneeuwpop. Gelukkig waren er sterke buurmannen die haar met veel moeite naar binnen hebben geduwd."

Een man uit Haaksbergen heeft heel slechte herinneringen aan het weekend. Op 25 november moest hij naar Thailand, omdat zijn vader daar een ongeluk had gehad. Maar hij strandde met de trein in Amersfoort, waarna hij de vlucht mistte en moest overnachten in een hotel. Een paar dagen later was hij in Thailand, maar hij heeft geen afscheid meer kunnen nemen van zijn vader. "Je kunt zeggen dat wij 25 november 2005 nooit meer vergeten."

Geboorte op 25 november

Ook een andere man zal de dag nooit vergeten, maar dan om een blijer feit: hij werd vader. Toen hij 's morgens met zijn vrouw naar het ziekenhuis reed, sneeuwde het nog zacht. Hoewel zijn vrouw moest blijven, mocht hij weer naar huis. Die dag zou er nog geen bevalling zijn, verzekerde een verpleegkundige hem.

Toen hij door de inmiddels dikke laag sneeuw eindelijk thuis was, werd hij gebeld. Hij moest toch echt komen nu. Hij reed een stuk, maar zag niks en kwam nauwelijks vooruit. Uiteindelijk ging hij te voet verder. Hij was op tijd voor de geboorte van zijn zoon Sven.

Nadat de problemen bijna overal opgelost waren, werd ook in de loop van maandag in Haaksbergen de stroomstoring verholpen. Negen maanden later, in augustus 2006, werden 42 Haaksbergse baby's geboren; twee keer zoveel als normaal.