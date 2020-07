Oppassen: gas wordt weer opgestart

De gasvoorziening van de grote steden wordt de komende dagen weer voorzichtig opgestart. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is nu voldoende kolenvoorraad om enkele uren per dag te leveren.

Zo zal er in Rotterdam anderhalf uur gas per dag beschikbaar zijn. Het is uitsluitend bedoeld om te koken, niet voor verwarming of wassen. Gas is nog op rantsoen: 8,5 kubieke meter gas per maand per volwassene, 3 voor kinderen.

Omdat er nog tekorten zijn, zal er via de gasmeters streng gecontroleerd worden. Wie een keer wordt betrapt bij overschrijding van het rantsoen, wordt twee weken afgesloten. Bij een tweede keer wordt dat drie maanden.

Het gas werd in de laatste maanden van de oorlog afgesloten omdat er geen kolen meer uit het bevrijde Limburg konden komen. Daardoor was het onmogelijk 'lichtgas' te maken, de brandstof die geproduceerd wordt door kolen te verhitten zonder zuurstof erbij.

Geklaagd

Er is de afgelopen weken veel geklaagd dat het zolang duurde voordat het gas weer opgestart werd, maar de directies van gascentrales verdedigden zich in de pers. Niet alleen was er oorlogsschade, voor het opstarten van de ovens waren ook enkele weken nodig. Bovendien moesten er voldoende kolen op voorraad zijn, anders zou het proces al snel weer stil komen te liggen en helemaal opnieuw gestart moeten worden.

Omdat op sommige plekken gasleidingen beschadigd zijn door verzakkingen zal het gasbedrijf goed in de gaten houden of er nergens lekken ontstaan. Afnemers worden gewaarschuwd thuis goed te ruiken of er geen lekken zijn, of de leidingen met zeepwater in te smeren, zodat er gasbelletjes vormen bij gaatjes. Wel wordt gewaarschuwd daarbij kruipruimtes niet bij te lichten met lucifer of kaars.

Gebruikers moeten voordat het gas gaat stromen ook hun leidingen goed ontluchten, omdat er door zuurstof in de buizen een explosief mengsel kan ontstaan. Wie dat zelf niet kan, moet een erkende gasfitter in de arm nemen.