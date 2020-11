Chaos bij Forum: Baudet zet leiderschapsverkiezing door, meerderheid bestuur wil hem weg hebben

Thierry Baudet, dinsdag in Amsterdam - EPA

Thierry Baudet wil leiderschapsverkiezingen bij Forum voor Democratie en stelt zichzelf daarbij kandidaat, hoewel een meerderheid van het partijbestuur hem per direct uit het bestuur wil hebben. Maar hij is niet van plan op te stappen en zet zijn plannen door. In een vraaggesprek met de NOS zegt hij dat zijn critici in de partij proberen "een ordinaire coup" te plegen. "Ik heb de partij opgebouwd. Als zij iets anders willen, waarom splitsen zij zich dan niet af?" Thierry Baudet legt uit waarom hij toch weer partijleider wil worden:

'De toon was duidelijk, de sfeer was duidelijk en de liefde was weg' - NOS

Baudet kondigde eerder vandaag op het Twitter-account van Forum aan dat er volgende week een digitale leiderschapsverkiezing wordt gehouden en dat hij zelf daarbij kandidaat is. Maar andere bestuursleden wisten daar niets van en spreken van een eenmansactie. "Het is aan het partijbestuur om eventueel lijsttrekkersverkiezingen uit te schrijven en niet aan Baudet", zegt fungerend voorzitter Lennart van der Linden. Samen met zijn medebestuursleden Astrid de Groot en Rob Rooken heeft hij Baudet nu de wacht aangezegd. Zij staan daarmee lijnrecht tegenover de andere twee bestuursleden Olaf Ephraïm en Thierry Baudet zelf. Die zeggen dat volgens de statuten alleen de leden een bestuurslid weg kunnen sturen. Volgens Baudet hebben de andere bestuursleden opdracht gegeven om de sloten van het partijkantoor in Amsterdam te vervangen, zodat hij niet meer naar binnen kan.

Vanochtend was er nog een telefonische vergadering tussen de bestuursleden. Baudet: "Toen merkte ik dat de liefde weg was en dacht ik: de ziel van de partij is weg." Het was voor hem de aanleiding om de leiderschapsverkiezingen uit te schrijven. "Het zou absurd zijn als het bestuur zou zeggen dat het niet mag." Nieuw bestuur Volgens de politicus is het "evident" dat hij die verkiezingen, die aanstaande maandag en dinsdag gehouden zouden moeten worden, gaat winnen. "Dan moet er natuurlijk een nieuw bestuur komen en een nieuwe kieslijst." Baudet wil niet ingaan op de vraag of hij desnoods een nieuwe partij gaat oprichten als hij niet de ruimte krijgt voor zijn plannen. "Ik ga ervan uit dat het bestuur voldoende fatsoen heeft om dit aan de leden over te laten."

"Ik treed opnieuw in de spotlights", zegt Baudet in een video die hij vanmiddag verspreidde via het Twitter-account van de partij. "Op 30 november en 1 december kunnen de leden kenbaar maken of ze mij terug willen." Hij gaat zelf zorgen voor de digitale infrastructuur om zo'n ledenraadpleging mogelijk te maken.

Baudet wil leiderschapsverkiezingen: 'Ik wil weer leider FvD worden' - NOS