Bassie en Adriaan moeten de Baron en anderen 15.000 euro betalen

De broers Bas en Aad van Toor, beter bekend als het televisieduo Bassie & Adriaan, moeten enkele acteurs die een rol hadden in een van hun televisieseries een schadevergoeding betalen. In totaal gaat het om 15.000 euro. De acteurs hadden 179.000 euro geëist omdat ze zich onderbetaald voelden. De kwestie speelt al jaren.

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de acteurs inderdaad recht hebben op een vergoeding, maar omdat ze in de series "een ondergeschikte bijrol" speelden, valt de vergoeding veel lager uit. In de series (De Plaaggeest, Het Geheim van de Sleutel, De Diamant en De Huilende Professor) draait het vooral om Bassie & Adriaan. Zij zijn voornamelijk in beeld.

Paul van Gorcum, die in de series de rol van de Baron speelde, was samen met enkele andere acteurs naar de rechter gestapt.