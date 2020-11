Onderzoeksraad adviseert APK voor grote gebouwen na instorten dak AZ-stadion

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van gebouwen wanneer deze eenmaal in gebruik zijn. Zowel de eigenaren van de gebouwen als overheidsinstanties houden geen actief toezicht. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het instorten van het dak van het AZ-stadion in 2019. De OVV adviseert daarom een algemene periode keuring (APK) in te voeren voor grote publieke gebouwen.

Vorig jaar augustus stortte een deel van het AFAS-stadion in Alkmaar in na harde wind. Het stadion was toen dertien jaar in gebruik. Omdat er geen bezoekers aanwezig waren, vielen er geen slachtoffers. Later werden meerdere gebreken ontdekt in het stadion, waarop het tijdelijk gesloten door de gemeente.

Onderzoek wees uit dat de instorting het gevolg was van meerdere fouten. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV noemde ontwerpfouten, te zwakke lassen en zwakke plekken door eerdere stormen als belangrijkste oorzaken.

De stalen dakconstructie bleek al bij oplevering niet te voldoen aan bouwkundige eisen. Binnen enkele jaren ontstond er een scheur in een las. Omdat er daarna nooit een grondige bouwkundige controle plaatsvond, bleef onopgemerkt dat de lasverbinding steeds verder verzwakte.

OVV: verplichte controle noodzakelijk

Ook de OVV startte vorig jaar een onderzoek en daaruit blijkt dat het incident in het AZ-stadion niet op zichzelf staat. Een inventarisatie leert dat er de afgelopen twintig jaar bij ruim zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken aan het licht zijn gekomen.

"Gegeven het opvallend grote aantal instortingen is een verplichte periodieke keuring van grotere gebouwen naar het oordeel van de onderzoeksraad noodzakelijk", concludeert voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

Eerder onderzocht de onderzoeksraad al onder meer de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport (2017) en de ingestorte betonvloer van woontoren B-tower in Rotterdam (2010). Na het incident bij Eindhoven Airport stelde de bouwsector een actieplan op om de controle te verbeteren, maar volgens de OVV is er van controle nauwelijks sprake meer als de gebouwen eenmaal in gebruik zijn genomen.

De OVV wijst erop dat gebouweigenaren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de constructies, maar dat het uitwerken daarvan niet in de wet is vastgelegd. Daarom doet de raad een aanbeveling aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de eigenaren wettelijk te verplichten onderzoek te doen naar de veiligheid van hun gebouw.