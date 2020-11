PSV zonder Götze tegen PAOK: 'De druk zal hoog zijn'

Roger Schmidt - EPA

PSV wacht donderdag een flinke kluif in de Europa League, als het PAOK Saloniki treft. De druk om een rol van betekenis te blijven spelen in de groep is hoog. "Het is een finale. We hebben het nog in eigen hand, maar dan moeten we wel winnen", zegt trainer Roger Schmidt in aanloop naar de wedstrijd. De Eindhovenaren bezetten momenteel de derde plaats achter PAOK en koploper Granada. "Het wordt moeilijk morgen, maar we hebben het gevoel dat we bij de bovenste twee ploegen kunnen eindigen", zegt Schmidt. Geen Götze Hij kan donderdagavond, naast de langgeblesseerden Marco van Ginkel, Erick Gutiérrez en Armindo Obispo, geen beroep doen Mario Götze en Ryan Thomas. "Mario heeft meer tijd nodig om fit te geraken", aldus de PSV-trainer. De Duitse aanvallende middenvelder ontbrak afgelopen zondag ook in het uitduel met FC Twente (1-1).

Schmidt is blij dat hij na de coronagolf de meeste spelers weer tot zijn beschikking heeft. "Maar je ziet dat ze de tijd nodig hebben om weer op niveau te komen. Zahavi is niet dezelfde speler als voor zijn besmetting. Hij heeft tijd nodig", legt Schmidt uit. 'Dumfries meer uitgeput dan normaal' Maar hoe zit het dan met Denzel Dumfries, die ook besmet raakte? Het coronavirus lijkt nauwelijks effect te hebben gehad op de Oranje-international, gezien zijn recente optredens, ook bij het Nederlands elftal. "Nou, Denzel is na een wedstrijd echt meer uitgeput dan normaal", geeft Schmidt een inkijkje.

"Ik keek dinsdag ook naar Paris Saint-Germain tegen RB Leipzig. Bij PSG hebben ze vergelijkbare problemen gehad en speelden sommige spelers van de club misschien op 20 procent van wat ze daadwerkelijk kunnen", aldus Schmidt. Reserve-aanvoerder Donyell Malen keek nog even terug op het gelijkspel van afgelopen weekend tegen FC Twente, waarbij het ook ging over de opvallende zelfzuchtigheid van de aanvallers. Met name hijzelf en Eran Zahavi zouden elkaar een aantal keren over het hoofd hebben gezien.

"Soms maken spelers andere keuzes, maar je probeert het voor het team te doen", vertelt Malen erover. "Na de wedstrijd moet je als spelers kijken wat er goed ging en wat niet. We kijken ook naar de beelden om ervan te leren." Zelfkritisch Malen laat ook weten dat hij nog niet tevreden is over zijn niveau sinds hij is teruggekeerd van een zware knieblessure. "Het gaat wel oké, maar ik kan nog beter", zegt de aanvaller. Dat hij nog niet zijn topniveau van vorig seizoen te pakken heeft, ligt volgens hem niet aan de grote hoeveelheid wedstrijden die PSV momenteel speelt. "Juist van het spelen van veel wedstrijden word je beter."