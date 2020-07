Tienduizenden Japanners geëvacueerd om noodweer

In het zuidwesten van Japan worden tienduizenden mensen geëvacueerd nadat door extreme regenval rivieren buiten hun oevers waren getreden. Ook zijn er aardverschuivingen en is een brug weggespoeld.

De autoriteiten in de provincies Kumamoto en Kagoshima op het eiland Kyushu hebben zo'n 75.000 inwoners gevraagd om hun huis te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. Het leger is ingeschakeld om de hulpdiensten te ondersteunen. In Kumamoto worden drie mensen vermist nadat hun huis werd bedolven door een aardverschuiving.

Op sommige plekken viel in een uur meer dan 100 millimeter regen. Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld zo'n 800 millimeter per jaar.