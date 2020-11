Coach Luiten per direct weg bij PSV-vrouwen

Sander Luiten is niet langer trainer van de vrouwen van PSV. Luiten, die bezig was aan zijn derde jaar in Eindhovense dienst, verlaat de club om persoonlijke redenen, zo meldt PSV op de website.

De PSV-vrouwen debuteren dit jaar in de Champions League en treffen daarin Barcelona. Op 9 of 10 december is er eerst een thuiswedstrijd waarna op 15 of 16 december de returns volgen.

Barcelona, met Lieke Martens in de gelederen, haalde vorig jaar de halve finales van de Champions League, waarin het boog voor Wolfsburg.