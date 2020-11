Rekenkamer: ministers hielden zich bij leningen niet altijd aan de regels

Met blootstelling doelt Aerts op het risico dat de staat in het ernstigste geval loopt. Dat zou betekenen dat alle partijen ineens hun lening of rente niet kunnen betalen en zij een beroep moeten doen op de garantiestelling. Dat is zorgwekkend, vindt de Rekenkamer.

Aerts: "Het is ons opgevallen dat als je alle garantiestellingen en leningen bij elkaar optelt, dat je op het niveau van blootstelling zit van de piekperiode van de kredietcrisis. En de leningen die na eind augustus zijn verstrekt, zijn in dit rapport nog niet meegenomen."

De afgelopen maanden heeft de overheid voor 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt, met name aan het bedrijfsleven en de zorgsector. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn de regels aangescherpt en mag de overheid niet zomaar grote financiële risico's nemen.

Het kabinet volgt bij het verstrekken van leningen en garantiestellingen in de coronacrisis niet consequent de regels, concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. Ook heeft de Rijksoverheid onvoldoende reserves gecreëerd om de risico's van deze transacties te dekken en wordt het parlement in veel gevallen niet tijdig geïnformeerd.

Een garantsteller is iemand die garant staat voor een ander. Pas als er iets gebeurt waardoor de partij door omstandigheden niet meer kan betalen, moet de garantsteller betalen. Garantieverstrekkingen hebben geen directe gevolgen voor de overheidsuitgaven, maar hebben wel het risico dat de overheid alsnog met geld over de brug moet komen als de garantie ingeroepen wordt. Zo staat de overheid garant voor de vouchers van pakketvakanties van Stichting Garantiegelden Reisfonds (SGR).

Een lening is een geldbedrag dat een partij van een andere partij leent. Het gehele bedrag moet in termijnen worden terugbetaald, inclusief de overeengekomen rente. Bij leningen loopt de overheid het risico dat de rente of de lening niet kan worden terugbetaald. Het steunpakket aan KLM bestaat bijvoorbeeld deels uit leningen, maar ook grotendeels uit garantiestellingen.

Ook schieten de ministers volgens de Rekenkamer tekort in het creëren van reserves. Reserves zijn belangrijk zodat een ministerie financiële tegenvallers - bijvoorbeeld als een partij de lening niet kan terugbetalen - kan opvangen. Maar uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks reserves zijn gecreëerd.

Aerts: "Dat betekent dat er geen speciaal potje is om dat geld uit te halen. En dat gaat dan ten koste van andere potjes. Welke potjes dat dan zijn, is in veel van de gevallen nu niet duidelijk."

Dat zou betekenen dat als er schade wordt geleden er ander beleid voor moet sneuvelen. Aerts: "De minister houdt dat nu een beetje in het midden en dat is niet goed. Dit is publiek geld dat wordt uitgegeven en daarin zijn we afhankelijk van de minister. De minister moet de Kamer veel beter informeren."

Controlerende taak

Want ook dat informeren is niet goed gegaan, ziet de Rekenkamer. Aerts: "Voor elke lening moet worden voldaan aan een zogeheten toetsingskader. De minister zet dan de praktische informatie op papier: welk bedrag wordt geleend, voor hoelang, met welk doel, wat is de verwachte schade, enzovoort."

Dit toetsingskader wordt vervolgens naar de Kamer gestuurd voordat die met de lening of garantiestelling instemt. Daarna mag de minister pas geld uitgeven. In crisistijden geldt de uitzondering dat een minister wel geld mag uitgeven voordat er goedkeuring is, maar een belangrijke voorwaarde is dat de Kamer daar vooraf over wordt geïnformeerd.

De Rekenkamer concludeert dat dit in 10 van de 22 gevallen niet is gebeurd en dat de informatie pas werd verstuurd nadat de Kamer al had ingestemd. Hierdoor kan de Kamer volgens de instantie niet goed haar controlerende taak uitvoeren.

In een reactie op het rapport zegt de minister van Financiën een evaluatie van de regels toe en om zorgvuldiger gebruik te maken van het toetsingskader.