FIFA-nominatie voor Van Dijk, Miedema en Wiegman

Liverpool-verdediger Van Dijk, die momenteel herstellende is van een zware knieblessure, eindigde vorig jaar bij de FIFA-verkiezing, die in 2016 voor het eerst gehouden werd, als tweede achter de Argentijnse Barcelona-vedette Lionel Messi.

Virgil van Dijk is opnieuw kandidaat om uitgeroepen te worden tot Wereldvoetballer van het Jaar. De FIFA-prijs zal, in tegenstelling tot de Ballon d'Or (georganiseerd door het voetbalblad France Football) in dit door de coronapandemie geteisterde jaar gewoon worden uitgereikt.

Voor de titel van 2020 zijn, op basis van hun prestaties in de periode 20 juli 2019 tot 7 oktober 2020, naast de aanvoerder van het Nederlands elftal nog tien spelers genomineerd: tweevoudig winnaar Cristiano Ronaldo (2016 en 2017), Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Mohamed Salah, Neymar en Messi.

Nog twee Nederlandse kanshebbers

Van Dijk is niet de enige Nederlander die in de race is voor de eretitel. Bij de vrouwen behoort Vivianne Miedema tot de kanshebbers, terwijl vrouwenbondscoach Sarina Wiegman meedingt naar de prijs voor beste coach van een vrouwenteam.

Wiegman won de prijs al eens in 2017, het jaar waarin ze met Oranje Europees kampioen werd, en was in 2018 en 2019 ook al genomineerd. Vorig jaar werd ze afgetroefd door de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis, die Team USA naar de wereldtitel had geloodst.

Bekijk hoe in 2017 op het FIFA-gala in Londen bekend werd gemaakt dat Wiegman was gekozen tot beste coach van een vrouwenteam.