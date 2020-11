Nieuwe oproep tot stoppen geweld tegen vrouwen

Vandaag is ook de eerste dag van de VN-campagne tegen geweld op basis van geslacht, die tot 10 december duurt. Internationale maatschappelijke organisaties, maar ook Nederlandse gemeenten doen eraan mee, veelal met online evenementen. Met de hashtag OrangeTheWorld wordt op sociale media aandacht gevraagd voor het onderwerp:

De coronapandemie heeft geleid tot meer geweld tegen vrouwen en als er niets verandert, verergert de situatie. Dat is de boodschap van de Verenigde Naties, die 25 november hebben uitgeroepen tot 'Internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen'.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldde eerder dit jaar dat een op de drie vrouwen wereldwijd te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld, meestal gepleegd door hun partner.

"Zelfs voor covid-19 was geweld tegen vrouwen een van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen", schrijft de VN. "Bijna 18 procent van de vrouwen en meisjes heeft het afgelopen jaar fysiek of seksueel geweld ervaren door hun partner. In de eerste weken na de covid-uitbraak vervijfvoudigde het aantal meldingen bij hulplijnen. Elke drie maanden dat de lockdown voortduurt, krijgen naar verwachting nog eens 15 miljoen vrouwen te maken met geweld."

'Staakt-het-vuren'

Secretaris-generaal Guterres van de VN riep eerder dit jaar al op tot een 'staakt-het-vuren' thuis. Hij vroeg regeringen wereldwijd om de preventie en het aanpakken van geweld tegen vrouwen een belangrijk onderdeel te maken van de maatregelen tegen corona.

Volgens de VN hebben slechts 48 van de 206 onderzochte landen dat inmiddels gedaan. "De cultuur van straffeloosheid heerst nog steeds alom en de pandemie dreigt alle geboekte progressie teniet te doen omdat vrouwen niet voldoende toegang hebben tot levensreddende zorg en steun."

De VN roept lidstaten en maatschappelijke organisaties daarom opnieuw op om vrouwenrechtenorganisaties financieel te steunen, slachtoffers hulp te bieden, energie te steken in preventie en data te verzamelen om beleid te kunnen verbeteren.