Ook Roda JC doet kunstgras in de ban en keert terug naar natuurgras

Roda JC speelt vanaf volgend seizoen weer op gras. De Limburgse eerstedivisionist laat weten dat de huidige kunstgrasmat in het Parkstad Limburg Stadion komende zomer verwijderd wordt.

Als gevolg daarvan gaat Roda weer trainen op Sportpark Kaalheide, de plek waar het vorige stadion van de club stond. De gemeente Kerkrade heeft toegezegd om dat verouderde complex te renoveren.

Steeds minder kunstgras

Met de terugkeer naar gras volgt Roda JC de koers die meerdere betaaldvoetbalclubs hebben ingezet. Onlangs verruilden onder meer ADO Den Haag, PEC Zwolle en VVV-Venlo kunstgras voor gras.

In de hoogste twee afdelingen in Nederland spelen momenteel nog dertien teams (waaronder Roda) hun thuisduels op kunstgras. In de eredivisie betreft dat drie clubs: Heracles, FC Emmen en Sparta.