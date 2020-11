Automobilist rijdt tegen hek van kantoor bondskanselier Merkel

Een automobilist is tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Merkel gereden. Het Bundeskanzleramt ligt aan de rivier de Spree, naast het Duitse parlement, de Bondsdag.

De politie van Berlijn meldt op Twitter dat de bestuurder is opgepakt.

Aan de bestuurderskant staat over twee portieren in grote witte letters: "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschenmörder" ("Jullie vervloekte moordenaars van kinderen en ouderen"). Het is niet duidelijk waarop de tekst betrekking heeft. In een tekst aan de bijrijderskant wordt stelling genomen tegen de "globaliseringspolitiek".

De auto is niet in volle vaart tegen het hek gereden, er is alleen wat lichte schade te zien. Over een motief is nog niets bekend. De politie gaat niet uit van een aanval.