Australian Open 'waarschijnlijk' uitgesteld; tegenvaller voor ABN Amro-toernooi

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Australian Open in Melbourne een of twee weken later van start zal gaan. Dat is de tussenstand van de onderhandelingen tussen de organisatie van het grandslamtoernooi en de plaatselijke overheden. Dat zou meteen teleurstellend nieuws voor het ABN Amro-toernooi betekenen, dat van 8 tot en met 14 februari op de kalender staat. Door een verschuiving van het toernooi in Australië kan er een overlap ontstaan met het belangrijkste Nederlandse tennisevenement. De Australian Open staat nu nog geprogrammeerd van 18 tot en met 31 januari. "Als ze maar niet naar februari gaan", hield Richard Krajicek, directeur van het ABN Amro-toernooi, afgelopen maandag al voorzichtig rekening met een doemscenario. Dat tekent zich nu af. Bekijk hieronder het gesprek met Krajicek over de invulling van het ABN Amro-toernooi voor 2021:

"Er is een aantal data waar we nu naar kijken", zegt Martin Pakula, de minister van sport van de deelstaat Victoria. "Ik las al berichten dat het toernooi waarschijnlijk ongeveer twee weken weken wordt uitgesteld. Ik denk dat dit het meest waarschijnlijk is." Pakula benadrukte ook dat er meer opties zijn en refereerde daarbij aan het uitstel, dit jaar, van Roland Garros met enkele maanden en zelfs het afstel van Wimbledon. 25 dagen geen nieuwe besmettingen Premier Martin Andrews van Victoria benadrukt dat de Australian Open zeker belangrijk is, maar meldt ook dat voor de tennissers een verplichte quarantaine noodzakelijk zal worden. De Australische deelstaat Victoria kent al 25 dagen op rij geen nieuwe coronabesmettingen. "De rest van de wereld staat in de brand, dus er geldt een quarantaineplicht voor iedereen die naar onze stad (Melbourne, red.) of provincie komt", aldus Andrews.

De avond valt over Melbourne tijdens de finale tussen Djokovic en Thiem in februari 2020 - EPA

Pakula voegt eraan toe dat de internationale tennisfederatie ITF (in samenspraak met belangenorganisaties ATP en WTA) uiteindelijk zelf moet oordelen of ze de maatregelen die worden getroffen om het toernooi door te laten gaan acceptabel vindt. De details worden op korte termijn bekendgemaakt. Tennissers zien quarantaine niet zitten Een van die details is dat sporters dus in quarantaine moeten en dat dat hoogstwaarschijnlijk voor een periode van twee weken zal zijn voordat ze zich weer vrij mogen voortbewegen. Daniil Medvedev, de kersverse winnaar van de ATP Finals in Londen, ziet daar tegenop. Hij omschrijft tegen CNN een verplichte quarantaine in aanloop naar de Australian Open als "gevaarlijk." "Vooropgesteld: ik klaag niet over het verplicht in een hotel moeten zitten, maar het is niet te doen als je twee weken niets kan doen en daarna een wedstrijd om drie gewonnen sets moet spelen. Dat is gewoon gevaarlijk voor de gezondheid van een sporter."

Daniil Medvedev in actie tijdens zijn gewonnen finale van de ATP Finals in Londen - EPA