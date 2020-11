Nederlands vrouwenelftal op weg naar WK 2023 en EK 2025 live bij de NOS

De NOS heeft de rechten verworven om de komende vier jaar alle kwalificatieduels van het Nederlands vrouwenelftal uit te zenden: live op televisie, via de radio en online. Het gaat om de wedstrijden op weg naar het WK van 2023 en het EK van 2025.

De kwalificatiereeks voor het WK, dat over drie jaar plaats zal vinden in Australië en Nieuw-Zeeland, begint in september 2021. Daarnaast zullen ook de belangrijkste oefeninterlands van de Oranjevrouwen bij de NOS te volgen zijn.

Al eerder waren de uitzendrechten voor het EK van 2022 in Engeland binnengehaald en ook de verrichtingen van de vrouwenploeg op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio zullen bij de NOS op de voet gevolgd kunnen worden.

Vrouwen Eredivisie

Tevens zijn ook de al bestaande afspraken over de Vrouwen Eredivisie verlengd. Daardoor zullen niet alleen dit seizoen, maar ook de drie jaargangen erna samenvattingen uit de vrouwencompetitie bij de NOS te zien zijn. Een aantal keer per seizoen zal dat ook live gebeuren.