Van Ark in verhoor: 'Pittige discussies over betalen compensatie toeslagenouders'

Ex-staatssecretaris Van Ark vertelt dat ze veel werk heeft gemaakt van betere bestrijding van de schuldenproblematiek en een betere kinderopvangregeling. "Met stip op één stond de aanpak van de schuldenproblematiek", zei Van Ark. Ze zag dat mensen in de problemen kwamen door het verkeerd invullen van formuleren en daar is ze mee aan "aan de slag" gegaan. Maar ze had niet door dat de problemen kwamen door de harde "alles of niets-aanpak" van de Belastingdienst.

Commissielid Van Aalst begrijpt niet dat ze niet heeft doorgevraagd over de achterliggende oorzaken van de financiële nood van een grote groep ouders. "Dat is toch gek? Er moet toch iemand doorvragen?"

Van Ark kan er geen antwoord op geven en zegt: "Ik heb de eerste afslag gemist."