Snel: het duurde te lang tot ik in actie kwam voor gedupeerde kindertoeslagouders

De voormalige staatssecretaris Snel dacht dat hij in 2018 met het aanbieden van financiële compensatie en een excuus het probleem voor de gedupeerde ouders adequaat had opgelost. De Nationale Ombudsman was heel pittig geweest. "Maar het goede nieuws was; we nemen deze aanbevelingen over." Snel beloofde ook nog een aantal aanbevelingen over te nemen. "Daarmee leek dat dossier voor mij minder belangrijk."

Hij benadrukt dat hij heel veel dossiers over allerlei onderwerpen onder ogen kreeg. In een dossier heeft een zinnetje gestaan waarin gewaarschuwd werd voor een structureler probleem. "Ik kreeg honderden dossiers en het kan zijn dat ik het allerlaatste zinnetje in memo 88 niet heb opgemerkt."