Marechaussee houdt twee verdachten van mensensmokkel aan

Rechercheurs van de marechaussee hebben gisteren twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De verdachten, beiden uit Egypte, werden opgepakt in Zaandam en Amsterdam. Ze zitten vast voor onderzoek en ondervraging.

De marechaussee werd getipt dat de mannen zich bezighielden met het overbrengen van migranten vanuit Griekenland naar Italië en andere EU-lidstaten. Vervolgens kwam een door de twee georganiseerde overtocht per boot in beeld, waarbij in oktober zo'n vijftig mensen zouden zijn meegenomen. Die betaalden daarvoor vermoedelijk duizenden euro's per persoon, aldus de marechaussee.

In het onderzoek naar de twee verdachten werkte de marechaussee samen met de Griekse, Albanese en Italiaanse autoriteiten. Er wordt rekening gehouden met meer aanhoudingen in deze zaak.

Eind september was de marechaussee betrokken bij het oprollen van een netwerk van criminelen, die mensen van het Franse Calais naar het Engelse Dover smokkelden. Daarbij werden twaalf verdachten aangehouden, van wie twee in Nederland.