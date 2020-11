'Agrarische topvervuilers houden Nederland op slot'

Een zeer groot deel van de stikstofneerslag in natuurgebieden wordt veroorzaakt door een handvol agrarische bedrijven in en rond beschermde natuurgebieden. Een van de uitschieters is een kalkoenboer op de Veluwe. Die veroorzaakt meer stikstofneerslag in de natuur dan Nederlandse automobilisten aan stikstof besparen door niet harder te rijden dan 100 kilometer per uur.

Dat komt naar voren uit berekeningen van het Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico. Het gaat volgens het platform om enkele tientallen veehouderijen die "verantwoordelijk zijn voor honderden keren meer stikstofneerslag" dan woning- en wegenbouwprojecten in dezelfde regio.

Voor het onderzoek zijn de gegevens van 19.000 veehouderijen geanalyseerd.

Topvervuilers

De verschillen tussen de agrariërs zijn groot. Zo veroorzaken de uitschieters onder de veehouders tot wel 61 keer meer stikstofneerslag dan een gemiddelde veehouder.

Alleen als de agrarische topvervuilers worden gesloten kunnen natuurgebieden weer gezond worden, zeggen deskundigen tegen Investico. Maar het probleem is dat deze bedrijven zich vrijwillig moeten melden voor een uitkoopregeling.

Investico heeft een aantal van deze boeren gevraagd of ze willen deelnemen aan een vrijwillige opkoopregeling, maar die zijn dat niet van plan. Sommige boeren weten niet eens dat ze piekbelaster zijn. Provincies schrikken er voor terug om boeren te benaderen, omdat dat "een gevoel van onvrijwilligheid" kan veroorzaken. Ook het kabinet voelt niets voor een verplichting.

Woningbouw hervatten

Als de meest vervuilende bedrijven verdwijnen, kunnen duizenden woningen in aanbouw worden voltooid.

De commissie Remkes adviseerde vorig jaar om de agrarische piekbelasters te sluiten. Remkes noemde dat een van de eerste oplossingen van het stikstofprobleem.