Atlético heeft CL-ticket bijna binnen, degradatie dreigt voor Mallorca

Atlético Madrid is hard op weg zich voor het achtste jaar op rij voor de Champions League te plaatsen. In eigen huis werd eenvoudig afgerekend met Real Mallorca (3-0), dat op zijn beurt na een jaar in de Primera División weer moet vrezen voor degradatie.

Álvaro Morata bezorgde de thuisclub met zijn twee treffers voor rust een eenvoudige avond. De clubtopscorer maakte zijn tiende van het seizoen vanaf de stip. Zijn eerste inzet werd gekeerd, maar een tegenstander liep daarbij te vroeg in. De herkansing verdween overtuigend in de bovenhoek.

Mallorca, dat eerder deze week nog zijn laatste strohalm greep met een zege op concurrent Celta de Vigo, riep ver in de extra tijd van de eerste helft het onheil over zichzelf af met zeer zwak verdedigingswerk. Marcos Llorente rukte op over de rechterflank en legde prima af op Morata. Koke verraste de keeper vlak voor tijd nog met een laag schot van afstand.

Twaalf op rij

Na het twaalfde duel op rij zonder nederlaag kan een plaats bij de eerste vier Atlético bijna niet meer ontgaan, terwijl Mallorca met nog vier duels voor de boeg vijf punten achterstand heeft op een plek die recht geeft op handhaving.

Atlético moet na de competitie ook het huidige seizoen in de Champions League nog uitspelen. Nadat titelverdediger Liverpool voor de corona-uitbraak werd uitgeschakeld, wacht op 12 augustus een kwartfinaleduel.