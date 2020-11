'Vaccinatie kan misschien toch sneller' • Slob wil proef met sneltest op scholen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet moet kijken naar alternatieven voor het verlengen van de kerstvakantie vanwege werkende ouders. Zij komen in de verdrukking, omdat ze onder werktijd voor hun thuiszittende kinderen moeten zorgen.

Het Outbreak Management Team schreef gisteren in een advies te willen onderzoeken of de kerstvakantie op alle scholen dit jaar een week langer moet duren. Een deel van de corona-deskundigen die het kabinet adviseren, wees erop dat er na de sluiting van scholen in de herfstvakantie een tijdelijk daling in het aantal besmettingen te zien was.

Maar het bedrijfsleven is dus niet enthousiast over die maatregel. "Door bijvoorbeeld met behulp van testen scholen te screenen, voorkomen we sluiting", stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor. "Dit is beter voor het onderwijs van de kinderen, voor de ouders én voor de economie."