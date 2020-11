73 ziekenhuisopnames minder dan gisteren • Geboortecijfer Italië keldert verder

Volgend jaar zullen Nederlandse producenten naar verwachting gemiddeld nog minder investeren dan dit jaar. Dat blijkt uit een enquête door het Centraal Bureau voor de Statistiek onder bedrijven in de industrie met tien of meer werknemers. Het CBS heeft daarbij alleen gekeken naar investeringen in tastbare goederen die in hetzelfde jaar in gebruik genomen worden, zoals grond, woningen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, apparatuur en vervoermiddelen.

Hoeveel ondernemers investeren en waarin, is een van de graadmeters van de economie. Volgens het CBS verwachten ze dit en komend jaar iets meer dan de afgelopen twee jaar te investeren in het vervangen van oud materiaal, en iets minder in uitbreiding.

De ondervraagden verwachten in 2021 gemiddeld 3 procent minder te investeren dan dit jaar. Eerder dit najaar zijn producenten al gepeild over hun verwachtingen voor 2020 en toen gaven ze aan te denken dit jaar liefst 11 procent minder te investeren. De verwachtingen verschillen flink per industrie. Vooral in de raffinaderijen, chemie en metaalindustrie verwachten industriële ondernemers volgend jaar minder geld te zullen stoppen in investeringen. Dit zijn grote sectoren binnen de industrie.

Daar staat tegenover dat ondernemers in de transportmiddelenindustrie, textielindustrie en de papier- en grafische industrie juist verwachten (flink) meer te investeren. Omdat dit relatief kleine sectoren zijn, hebben ze minder invloed op het totaal.