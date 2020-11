Wekdienst 25/11: Van Ark gehoord over toeslagenaffaire • Opheldering instorten AZ-stadion

Dak AZ - ANP / bewerking NOS

Goedemorgen! Oud-staatssecretarissen Tamara van Ark en Menno Snel verschijnen voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ook wordt duidelijk hoe het dak van het AZ-stadion vorig jaar heeft kunnen instorten, en speelt Ajax een belangrijke wedstrijd in de Champions League.

Het weer: de dag begint met een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 9 graden en er waait een matige zuidenwind. In de avonduren kan in het westen een beetje regen vallen, in de nacht naar donderdag is het op meer plaatsen bewolkt en nat.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt met de resultaten van het onderzoek naar het gedeeltelijke instorten van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar. Dat gebeurde augustus vorig jaar tijdens een zware storm.

De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag hoort Tamara van Ark en Menno Snel. Zij waren staatssecretaris in de tijd dat duizenden mensen onterecht door de Belastingdienst werden beschuldigd van fraude. Snel stapte vorig jaar december op vanwege de toeslagenaffaire.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is in Suriname voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid.

En Ajax kan in de eigen Johan Cruijff ArenA een grote stap zetten richting Europese overwintering. De ploeg van trainer Erik ten Hag neemt het vanaf 21.00 uur op tegen de Deense kampioen FC Midtjylland. Drie weken geleden won Ajax in Herning met 2-1. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de app.

Wat heb je gemist? Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die menstruatieproducten gratis maakt. Daarmee is Schotland het eerste land ter wereld dat deze stap zet. De producten zijn voortaan op openbare plaatsen als apotheken, buurthuizen en jeugdclubs verkrijgbaar. In 2018 werden producten als maandverband en tampons al gratis voor studenten. Nu geldt dat dus voor alle vrouwen in het land. De maatregel is onderdeel van een plan om armoede tegen te gaan. Zo'n 10 procent van de meisjes in Groot-Brittannië kan zich geen menstruatieproducten veroorloven, bleek in 2017. Veel van hen spijbelden daarom tijdens de ongesteldheid.

Ander nieuws uit de nacht: Vrouw valt mensen aan in Zwitsers warenhuis, mogelijk terroristisch motief: een vrouw werd verwond in haar nek, een 28-jarige vrouw is aangehouden.

'Trump wil voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen': Flynn pleitte schuldig aan liegen tegen de FBI in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Oproep: help ons de algoritmes van Instagram te doorgronden: de NOS onderzoekt welke Instagram-posts van politici zaken boven aan een timeline komen te staan, en welke juist niet. In het artikel leggen we precies uit hoe je mee kunt doen.

En dan nog even dit: Actrice en comédienne Corrie van Gorp overleed zondag op 78-jarige leeftijd. Naast André van Duin, in onder meer de rol van mevrouw De Bok, was ze jarenlang mateloos populair. "Het was meteen heel gezellig", aldus Van Duin die haar typeert als "ontzettend leuk wijf". Ook privé gingen ze met elkaar om en Van Duin gaat haar dan ook "ontzettend missen", zei hij tegen de NOS:

