Jaar zonder gevechten deert Verhoeven niet: ‘Zoiets moois op m’n pad gekomen’

Rico Verhoeven - Pro Shots

Hij heeft een jaar lang geen enkele wedstrijd gevochten, toch is er in 2020 het nodige gebeurd in het leven van kickbokser Rico Verhoeven. Hij en zijn partner Jacky Duchenne besloten na dertien jaar een punt achter hun relatie te zetten en Verhoeven had opnieuw een acteerrol te pakken. Hij was te zien in het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover. Dat hij ook een carrière als acteur ambieert, steekt Verhoeven al jaren niet onder stoelen of banken. De kickbokser sleepte in 2018 zijn eerste hoofdrol binnen. Hij speelde een oud-militair in de actiefilm The Black Lotus. Dit jaar was hij te zien als handlanger van drugsbaas Ferry Bouman in Undercover.

"Ik ben heel gelukkig met alle dingen die ik doe", zei Verhoeven bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Ik vind het ook leuk om te ondernemen, heb bijvoorbeeld m'n eigen restaurant in Eindhoven. Dat allemaal uitbreiden, nog groter en succesvoller maken; daar word ik heel enthousiast van." De kickbokser heeft nog iets waar hij heel enthousiast van wordt, maar daar mag hij nog niks over vertellen. "Er is zoiets moois op m'n pad gekomen. Ik ben nu in het buitenland, in Europa. Ik mag er niet te veel over verklappen, maar dit is echt next level, superleuk en ik ben er heel trots op!" Jaar zonder gevecht Verhoeven was dit jaar vaker als acteur op het tv-scherm te zien dan als bokser in de ring. Zijn laatste gevecht was 21 december 2019 tegen Badr Hari. Hari moest geblesseerd opgeven, tot teleurstelling van Verhoeven. "Het is jammer hoe het is gelopen. Hij zat er lekker in, ik ook voor mijn gevoel, de mensen waren aan het genieten. Dit is gewoon balen", zei Verhoeven destijds. Ondanks de overwinning liet Verhoeven zich op de persconferentie na afloop provoceren door collega-kickbokser Hesdy Gerges. Bekijk hier de beelden van de persconferentie na het gevecht tegen Badr Hari:

Verhoeven laat zich provoceren op persconferentie: 'Ik sla je de hele ring door, pannenkoek!' - NOS

Ruim een jaar later, op zaterdag 30 januari 2021, staat zijn volgende gevecht gepland, namelijk het titelgevecht met Jamal Ben Saddik. "Ik heb er zin in", laat Verhoeven weten. "Ook vorig jaar had ik niet veel gebokst voordat ik de wedstrijd tegen Hari had. Ik ben wel altijd aan het trainen, aan het sparren. Natuurlijk is een wedstrijd anders, de spanning is anders, maar ik ga er best wel goed op. Ik heb zoveel leuke dingen te doen naast het sporten. Ik mag niet klagen." Niet op één lijn Verhoeven is van mening dat hij niet op één lijn ligt met Ben Saddik. "Ik vind dat ik meer een sportman ben. Wat ik belangrijk vind, is dat je eerlijk en oprecht bent. Als je dat niet bent, dan mag ik je niet zo."

Daarnaast heeft de Belg ook een andere vechtstijl. "Hij gaat er altijd hard in, wil iedereen vanaf het begin hard raken. Ik ga er iets tactischer in. Letterlijk in alles wat we doen, zijn we een ander slag mensen." De 31-jarige Verhoeven is duidelijk over zijn kansen in het titelgevecht met Ben Saddik, tegen wie hij twee keer eerder vocht. In 2011 was Ben Saddik de sterkste, in 2017 won Verhoeven. Bekijk in de carrousel foto's van het laatste gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik en de reactie van Verhoeven na zijn overwinning: