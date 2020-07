Washington Redskins overweegt door groeiende kritiek naam te herzien

Het lijkt erop dat Washington Redskins binnenkort een andere naam krijgt. De American-footballclub heeft "een grondige bezinning" op de clubnaam aangekondigd in het licht van het racismedebat in de Verenigde Staten.

De naam Redskins, roodhuiden, verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten als kwetsend beschouwd.

De roep om naamsverandering klinkt al tientallen jaren, maar eigenaar Dan Snyder heeft altijd gezegd er niet over te peinzen. In een vrijdag uitgegeven verklaring zegt hij nu: "We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan, met clubmensen, sponsoren, de NFL en de lokale gemeenschap. Wij zijn trots op onze club en dat willen we blijven. Daarom moesten we op zoek naar een oplossing."