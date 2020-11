'Trump wil voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen'

Amerikaans president Donald Trump wil zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen. Hij heeft het hier met mensen in zijn omgeving over gehad, melden Amerikaanse media.

Flynn pleitte schuldig aan liegen tegen de FBI. Hij werd na de verkiezingen van 2016 ondervraagd in een onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Flynn gaf toe dat hij in die gesprekken had gelogen over contact dat hij had met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

De laatste jaren probeert Flynn zijn bekentenis in die zaak terug te draaien. Flynn zegt nu dat hij nooit tegen de onderzoekers gelogen heeft. Hij zou tijdens gesprekken met de FBI onder druk zijn gezet. In mei probeerde het ministerie van Justitie de aanklacht in te trekken. De zaak ligt nu nog bij een federale rechter, meldt The New York Times.

In juli schold Trump de straf van zijn vriend en vertrouweling Roger Stone al kwijt. Ook hij werd door het Mueller-onderzoek in verband gebracht met Russische connecties van het campagneteam van Trump.