Scorende Dest breekt ban en helpt Koemans Barcelona aan volgende ronde

Een coach die onder druk staat heeft overwinningen nodig. En dus zal Ronald Koeman opgelucht halen na de 4-0 zege van zijn FC Barcelona bij Dinamo Kiev. Door de winst zijn de Catalanen na vier groepsduels al door in de Champions League.

In de competitie loopt het met een dertiende plaats voor geen meter, maar Europees had Barcelona na drie duels nog de maximale score. Daarop besloot Koeman om Lionel Messi en Frenkie de Jong rust te gunnen.

De eerste van Dest

Het duo was niet aanwezig in Kiev, waar Sergiño Dest als rechtsachter begon. Uitgerekend de jonge Nederlander hielp het elftal van Koeman in de tweede helft over het dode punt heen.

Dest gaf de bal aan Pedri en kreeg hem via de Deense spits Martin Braithwaite met wat geluk terug. Met rechts schoot de oud-Ajacied diagonaal binnen. Zijn eerste doelpunt in het shirt van Barcelona.