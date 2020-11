Fernandes schittert weer bij United met twee goals en onzelfzuchtige actie

80 miljoen euro kostte Bruno Fernandes Manchester United, ervan uitgaande dat alle bonussen gehaald worden. Een smak geld, maar afgaande op zijn eerste tien maanden in Engelse dienst uitstekend bestede miljoenen. Dinsdag was de 26-jarige Portugees weer goud waard in het Champions League-treffen met Istanbul Basaksehir (4-1 zege), waarin ook Donny van de Beek een basisplaats had.

Fernandes was tot nu toe betrokken bij 34 goals in 35 wedstrijden; hij maakte 21 goals en stelde 13 keer een ploeggenoot in staat te scoren. Of eigenlijk 14 keer, want tegen Basaksehir gunde de middenvelder als vaste penaltynemer een strafschop aan ploeggenoot Marcus Rashford, die de 3-0 aantekende.

Streep en intikker

Fernandes had er toen al twee in liggen, een mooie streep in het dak van het doel en een intikker na een fout van de Turkse doelman Mert Günok. Afgelopen zaterdag was hij ook al belangrijk, door de enige treffer voor zijn rekening te nemen tegen West Bromwich Albion.