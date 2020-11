Voetganger na ruzie in woonwijk doodgereden, automobilist opgepakt

In Wijchen is vanavond een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een bestelbus. De bestuurder ging ervandoor, maar is inmiddels aangehouden.

Volgens Omroep Gelderland kregen de automobilist en de voetganger ruzie in een woonwijk. "Daarna vond de aanrijding plaats, maar wat er precies is gebeurd onderzoeken we nog", zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer overleed ter plekke. Het voertuig werd korte tijd na de aanrijding gezien in Beuningen, waar de politie de bestuurder klemreed en arresteerde.

Het dodelijke slachtoffer is een man van 42 uit Wijchen. Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niets zeggen.