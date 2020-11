Ook Paul Cliteur, senator van Forum en mentor van Baudet, stapt op

Opnieuw stapt een prominent politicus van Forum voor Democratie op. Paul Cliteur, Eerste Kamerlid en mentor van Thierry Baudet, houdt er per direct mee op. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt.

Hij kan naar eigen zeggen de motivatie niet meer opbrengen om verder te gaan. Hij blijft wel lid van de partij. Cliteur begeleidde Baudet op de universiteit van Leiden bij zijn promotie en geldt als zijn intellectuele mentor.

Hij vindt de manier waarop er met Baudet is omgegaan verkeerd, zegt hij in een toelichting. "Er zijn vast dingen fout gegaan en hij heeft fouten gemaakt. Maar je moet hem afrekenen op zijn standpunten, niet op die appjes in de jongerenafdeling."

Fractievoorzitter

Baudet heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker en partijvoorzitter. "Thierry gaat weg, ik ga met hem mee", zegt Cliteur. Hij zit sinds vorig jaar in de senaat en was daar aanvankelijk fractievoorzitter.

Hij is de tweede landelijke politicus van de partij die vandaag zijn vertrek bekendmaakt. Vanmiddag stopte Theo Hiddema als Tweede Kamerlid.