County voor county wordt overwinning van Biden een feit

Maar in alle 67 counties van Pennsylvania gaat die ratificatie gestaag door. Ook in Bucks, de buurtcounty waar we de ratificatie van dichtbij kunnen komen bekijken. "Normaal gesproken is dit niet eens een bijeenkomst", zegt Bob Harvie, een van de commissarissen van Bucks County. "Maar dit jaar staat er zoveel druk op dit stapje in het proces, dat we het zelfs livestreamen. We proberen zo transparant mogelijk te zijn."

Uit een megafoon tettert onophoudelijk "STOP THE STEAL", een oproep om de vermeende diefstal van stemmen tegen te houden. "Ze proberen de stemmen de ratificeren, en zoals je ziet zijn de mensen boos," zegt Leah Hoopes, een Republikeinse activiste die niet opgeeft. "Ze zeggen dat alles soepel en eerlijk is verlopen, maar ik geloof ze gewoon niet."

In hun jas gedoken op de stoep van het lokale overheidskantoor van Delaware County in Pennsylvania, staat een handjevol Trump-aanhangers. Ze roepen richting een raam op de eerste verdieping van het bakstenen gebouwtje. Daarachter is de bijeenkomst bezig van de drie gekozen commissarissen van de county die de stemtotalen zullen ondertekenen en daarmee officieel maken.

Maar de belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat de realiteit de president simpelweg begint in te halen. Overal in het land is deze week het proces op stoom gekomen van de bekrachtiging van het verkiezingsresultaat. Lokale autoriteiten 'ratificeren' de uitslag, en maken die daarmee nagenoeg onomkeerbaar.

De capitulatie van Trump, die in een bijzin blijft volhouden dat hij nog altijd gelooft in de eindoverwinning, heeft alles te maken met rechtszaken die stuklopen. Er is geen bewijs voor zijn bewering van grootschalige fraude. En steeds meer Republikeinse politici spreken openlijk van een toekomstige president Biden.

We staan met Harvie in een doorsnee vergaderzaaltje, waar de ratificatie gaat plaatsvinden. 'Verdrietig' noemt hij het, hoe de nasleep van de verkiezingen dit jaar verlopen is. "Als ze buiten roepen dat we criminelen zijn en de stemmen zijn gestolen, dan hebben ze het over mensen uit hun eigen buurt, met wie hun kinderen samen spelen. Dat zijn de mensen die de stemmen tellen, die hier keihard voor werken."

En dat terwijl er bewust altijd mensen van beide partijen in de kiescommissie zitten, en leden en advocaten van beide partijen bij ieder stapje hebben kunnen meekijken. "Vanaf het moment dat de stembiljetten werden opengevouwen, stonden ze er bovenop. Zij hebben allemaal benadrukt dat het hier eerlijk is verlopen."

Maar sommige mensen overtuig je nooit, zegt Harvie. "Een advocaat van de Trump-campagne verklaarde voor de rechter dat er geen fraude is voorgevallen in Bucks County, maar tegelijk hadden we hier een protest voor het gebouw van Trump-aanhangers die riepen dat ze bestolen waren." Hij zucht. "Dat is jammer, maar er zijn grenzen aan wat we kunnen doen om het nog inzichtelijker te maken."

Het heft in handen

Voor de actievoerders buiten in Delaware County blijft er weinig anders over dan doorprocederen. Hoewel Leah Hoopes ook daarin weinig vertrouwen heeft. "De rechter die hier in Pennsylvania oordeelde is aangesteld door Obama. De rechters zijn partijdig." Ze lacht erbij alsof het geen vraag is, maar daarmee zijn alle argumenten wel op.

Want wat als je ook niet meer uitgaat van de onpartijdigheid van de rechter? "Dan moet je erop vertrouwen dat de mensen het heft weer in handen zullen nemen. We zijn Amerikanen en we hebben het recht om antwoorden te eisen. Er is maar een klein percentage van de bevolking nodig om een revolutie te ontketenen."

Maar wat voor president Trump geldt, geldt ook voor Leah Hoopes: de realiteit haalt haar in. Aan het einde van de middag meldt gouverneur Tom Wolf van Pennsylvania dat alle counties hun ratificatie van de stemmen hebben voltooid. "Ik wil alle leden van kiescommissies die hebben toegezien op vrije en eerlijke verkiezingen bedanken", schrijft de gouverneur in een tweet. "Zij zijn onophoudelijk aangevallen, maar hebben hun werk op een bewonderenswaardige en eervolle manier volbracht."