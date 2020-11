Belangrijke stap renovatie Notre Dame: bouwsteigers verwijderd

Het weghalen van de 40.000 deels gesmolten en verbogen steigerbuizen werd gezien als een van de gevaarlijkste onderdelen van de renovatie, omdat de kathedraal er nog verder door zou kunnen beschadigen. De 40 meter hoge stellage, met een gewicht van in totaal 200 ton, werd daarom het afgelopen half jaar voorzichtig weggehaald .

De bouwsteigers die samen met de kathedraal Notre Dame in Parijs zwaar beschadigd raakten bij de verwoestende brand , zijn met succes weggehaald. De steigers werden gebruikt voor de renovatie van de spitse toren van het wereldberoemde gebouw toen de brand op 15 april vorig jaar uitbrak.

Nu de steigers weg zijn, gaat er een nieuwe fase in van de renovatie. Het beschadigde dak van de Notre Dame wordt bedekt met een tijdelijke constructie om de regen buiten te houden.

President Macron beloofde direct na de brand dat de kathedraal in 2024 helemaal hersteld is, maar die kans lijkt klein. Het renovatieproject werd al meerdere keren vertraagd, onder meer doordat er giftige loodresten werden gevonden rond de kerk. Ook is het project vertraagd door storm en door de coronacrisis.